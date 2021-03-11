"Пекельна фурія": Давоський форум стер княгиню Ольгу зі статті про найвпливовіших жінок.

 

Офіційний сайт Всесвітнього економічного форуму стер згадку про княгиню Ольгу із публікації, присвяченої найвпливовішим жінкам в історії. У цій статті Ольгу називалося співзасновницею майбутньої Російської держави.

 

Тепер стаття починається зі слів: "Попередня версія публікації враховувала згадку про Святу Ольгу. Ми зняли цю частину через суперечливість історичних відомостей".

 

 

 

Публікація на сайті Давського форуму вийшла 8 березня, у Міжнародний жіночий день. В Україні вона набула розголосу після того, як її 11 березня розкритикував лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

 

"Княгиня Ольга справді була визначною правителькою, що підкорила бунтівні племена, здійснила першу державну реформу та започаткувала міцні дипломатичні зв'язки із Західною Європою. От тільки Русь зі столицею в Києві існувала на території сучасних України, Білорусі та Росії, а тому Княгиня Ольга ніяк не може вважатись прародителькою Російської Федерації, адже Московське князівство було засноване лише через понад 300 років після її смерті", – обурився Петро Порошенко у Facebook.

 

У самій статті йшлося: "Навіть пекло не витримало б такої фурії, як свята Ольга (якщо бути точнішим, в ориґіналі написано "hell hath no fury like..." – це стійкий фразеологізм, який можна перекласти як "нема страшнішої, ніж...", – Z). Вона була першим руським монархом (в ориґіналі – russian, що перекладається не лише як "руський", а й "російський", – Z), що прийняв християнство, хоча ранній період її життя запевне не був святенницьким. Княжна Київської Русі, предтечі сучасної Росії..." – і далі наводиться літописний переказ про те, як Ольга помстилася деревлянам за вбивство свого чоловіка. При тім Ігоря названо Іваном.

 

Частина українських оглядачів закликала поставитися до рейтинґу на сайті Всесвітнього економічного форуму іронічно. Дмитро Золотухін вважає, що подібні згадки дають світові зрозуміти, хто справжній спадкоємець києворуського престолу.

 

"Не треба, будь ласка, відмовляти європейців. Якщо вони воліють думати, що київські лідери вогнем і мечем нещадно щемили пращурів нинішніх московитів і, в результаті, створили з того туземного мокшанського шобла державу, – то нехай думають. Мені не шкода", – пожартував Золотухін.

 

11.03.2021

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