У Львові стартував XX Міжнародний економічний форум.

Сьогодні, 16 вересня, у Львові на стадіоні «Арена Львів» стартував XХ Міжнародний економічний форум. Цього року він об’єднав понад 1500 учасників із більш ніж двадцяти країн світу, повідомила пресслужба ЛОДА.

«Підприємці та інвестори зацікавлені вкладати кошти в економіку лише тоді, коли влада створює необхідні для цього умови. Тож сьогоднішній економічний форум – це чудова можливість досягти взаєморозуміння, поговорити про проблеми, які часом існують між владою та бізнесом, та спільно знайти шляхи їх вирішення, – зазначив у вітальному слові голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький. – Зараз держава відходить від політики неповороткої бюрократичної машини, яка не те, що не вирішувала часто проблем, а лише їх примножувала. До прикладу, сьогодні діджиталізація та цифрові рішення дозволяють нам певну частину послуг отримати зі свого гаджету. Завдяки програмі Президента "Велике будівництво", розбудові нових доріг та мостів, бізнесу легше забезпечувати свою логістику».

Першу панельну дискусію присвятили темі змін: «Постпандемічний світ: від нових викликів до стійкого економічного розвитку». Участь у засіданні в онлайн-форматі взяв відомий норвезький економіст Ерік Райнерт, автор бестселера «Як багаті країни розбагатіли і чому бідні країни залишаються бідними».

За його словами, різні галузі по-різному переживають ковід. До прикладу, освіта – одна із галузей, яка серйозно постраждала. З огляду на позитивні наслідки того, що пандемія принесла онлайн комунікацію в навчання, не варто забувати, що водночас суспільство втрачає соціальну складову життя. Також більш локальною стала сфера туризму.

«Криза, пов’язана з ковідом, дасть можливість пограти в нову гру – відхід від неолібералізму. Час перейти до ідеологічних зрушень. Потрібно мати чітке розуміння, щоб розібратись, що робити з цією кризою. Враховуючи вміння та потенціал, Україна впорається дуже добре», – зазначив спікер.

Під час дискусії міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов сповістив важливу для бізнес-середовища новину: про ліквідацію ДАБІ та початок роботи нового органу – Держінспекції архітектури та містобудування.

«З точки зору світового рейтингу Doing bizness in Ukraine, одним із топ-20 показників, які просуває держава по сходинках, є параметр часу, який витрачає підприємець на отримання дозволів на будівництво. Офіційно повідомляю, що вчора уряд України ліквідував ДАБІ. Сьогодні вже працює новий орган, котрий утворений на базі тих цифрових досягнень, про які ми сьогодні говорили», – розповів Олексій Чернишов.

За словами міністра, цей орган наповнений абсолютно новими фахівцями, які прийшли не з держслужби.

«З цього моменту отримання дозволів на будівництво має піти в минуле, адже якщо забудовник має документи, ділянку та проєкт, він має дозвіл за замовчуванням. Держава не може забороняти те, що у громадянина чи бізнесмена є за правом», – зазначив він.

У межах форуму відбудеться ще дві великі панельні дискусії: «Львівщина: капіталізація через додану вартість» та «Інвестиції в цінності» про розвиток соціального капіталу.

Головною особливістю цьогорічного Форуму мають стати зустрічі у форматі «В2В» для знайомств і прямих ділових переговорів представників українського та іноземного бізнесу.

Також учасникам представили виставку з понад 70 українських стартапів.

Прикметно, що десять стартапів, представлених на виставці, були сформовані у TechStartUp School «Львівської політехніки».

За задумом, найкращий стартап отримає фінансову підтримку в розмірі 100 тисяч гривень, а також можливість участі у Business Expo.

Фото facebook.com/maks.kozytskyy, facebook.com/nazarpodolchak, loda.gov.ua