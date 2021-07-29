Зеленський порівняв з "двоюрідним племінником" Росію та її претензії до Київської Русі.

 

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні з нагоди річниці Хрещення Київської Русі заявив, що саме Україна є спадкоємицею Київської Русі. Зеленський також порадив "двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам" не зазіхати на її спадок і "не намагатися довести свою причетність до історії тисячі років і тисячі подій, перебуваючи від місць, де вони відбувалися, за тисячі кілометрів".

 

 

"Сьогодні ми відзначаємо День Хрещення Київської Русі – України. Це офіційна, а головне – історично справедлива назва свята, яка акцентує нерозривність двох держав. Між Київською Руссю та Україною – тисяча років і один знак. У тексті відповідного указу президента України між ними стоїть тире. І це не просто розділовий знак. Це знак того, що Україна є спадкоємицею однієї з наймогутніших держав середньовічної Європи. В її столиці, яка є столицею сучасної України, розпочалась історія християнства у Східній Європі, коли 1033 роки тому Великий князь Київський Володимир охрестив Київську Русь. Київську Русь – Україну", – зазначив керівник держави.

 

Зеленський наголосив, що це не частина нашої історії, це і є наша історія.

 

"Нам не треба доводити це історичними трактатами, роботами, статтями. Бо наші докази не на папері, а в металі й камені. Не в міфах і легендах, а в наших містах і на наших вулицях", – сказав Зеленський.

 

Він зазначив, що Київська Русь – це мати нашої історії, а 24 області України та півострів Крим – її рідні діти.

 

"І вони по праву – її спадкоємці. А двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам не потрібно зазіхати на її спадок", – заявив Зеленський.

 

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін у недавній статті заявив "про історичну єдність росіян та українців".

 

28.07.2021

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