Мін'юст подав позов до суду про заборону "Партії Шарія".

Міністерство юстиції України подало позов до Окружного адміністративного суду Києва про заборону "Партії Шарія".

Про це повідомляє пресова служба Мін'юсту.

"Базуючись на матеріалах, наданих органами прокуратури та Служби безпеки України, ми подали до Окружного адміністративного суду м. Києва позов про заборону діяльності політичної партії «Партія Шарія». Підстави для подання позову – численні порушення Конституції та законів України політичною партією та, зокрема, особою, яку партія вказує як свого «лідера», – паном Шарієм. Нормативна підстава позову – стаття 21 Закону України «Про політичні партії в Україні»", – поінформували в Мін'юсті.

Окружний адмінсуд Києва підтвердив надходження позову.

"Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження із викликом сторін. Судове засідання у справі призначено на 6 квітня 2021 року", – прокоментували в ОАСК.

Міністерство юстиції передбачає, що процес не буде легким.

"Ми не очікуємо, що справа буде простою та легкою. Партія Шарія вибудувала непогану юридичну оборону своєї незаконної діяльності, грубо порушуючи законодавство, але при цьому намагаючись перекладати усю відповідальність за такі дії на формально сторонніх осіб. Але, як свідчать матеріали правоохоронних органів, вдавалося їм це далеко не завжди", – прокоментували у Мін'юсті.