СБУ оголосила Шарія у державний розшук.

 

Служба безпеки України оголосила в розшук проросійського блоґера Анатолія Шарія. Йому заочно повідомили про підозру у вчиненні державної зради через те, що той поширював контент, котрий шкодив інтересам держави.

 

Про це повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна", покликаючись на пресцентр СБУ.

 

 

Приводом для оголошення в розшук стало неприбуття Шарія до слідчого на допит. Слідчі спецслужби ознайомили адвоката з матеріалами провадження, які стали підставою для повідомлення про підозру його підзахисному.

 

Адвокату також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу його підзахисному. Його скерують до суду.

 

25.02.2021

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