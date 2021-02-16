СБУ оголосила Шарію підозру у державній зраді.

Служба безпеки України оголосила про підозру у державній зраді проросійському пропагандистові, блоґеру Анатолію Шарію.

"На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур", – ідеться у повідомленні СБУ.

СБУ стверджує, що докази слідства підтверджені низкою експертних досліджень, "які встановили, що в інтерв’ю та виступах Анатолія Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України".

"Починаючи з 2012 року, через соціальні мережі, електронні ЗМІ та російські телевізійні канали він сприяв державним та неурядовим структурам РФ у проведенні спеціальних інформаційних операцій. Зокрема, пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни. Метою було – загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів", – розтлумачили в СБУ.

Підозру оголосили у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). СБУ пояснює: Шарій не лише сприяв російській агресії, а й розпалював ворожнечу та ненависть, принижував національні честь і гідность.

СБУ звітує, що "наразі тривають слідчі дії, продовжується документування усіх обставин скоєння злочину та встановлюються інші особи, які сприяли, або можуть бути причетними до системної протиправної діяльності Анатолія Шарія".

Водночас, правозахисниця Олександра Матвійчук назвада роботу слідчих недостатньою. З її слів, обґрунтування підозри у державній зраді на підставі телероликів – не вельми якісне."Якщо окрім «експертних досліджень» його виступів в СБУ не буде реальних доказів роботи на іноземні спецслужби, то справа розвалиться. Ми вже це проходили", – написала Матвійчук на Facebook-сторінці народного депутата Ярослава Юрчишина.