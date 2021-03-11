У Чорном морі затонув суховантаж із українськими моряками – є загиблі.

 

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із тринадцятьма українцями на борту.

 

Як передає Укрінформ, про це речник МЗС Олег Ніколенко повідомив у Twitter.

 

 

"Біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 особи", – поінформував Ніколенко.

 

З його слів, консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції та надання консульської допомоги. "Гаряча лінія" для родичів: +4021230366010.

 

Як повідомила раніше інформаційна аґенція "Укрінформ", покликаючись на Offshore Engineer, у Чорному морі поблизу берегів Румунії затонув суховантаж Volgo Balt 179, на якому перебувало 13 українців. Румунська компанія Grup Servicii Petroliere (GSP), яка надає офшорні інтегровані послуги для нафтової та газової промисловості, заявила, що її судно GSP Falcon отримало сигнал лиха від вантажного судна о 4:40 ранку за місцевим часом.

 

За даними румунського вебсайту Playtech, вантажне судно, яке прямувало до румунського порту Констанца, затонуло в 70 морських милях від узбережжя Чорного моря, швидше за все, через дуже сильний шторм.

 

За даними VesselsValue, Volgo Balt 179 збудували 1973 року, а його поточним комерційним контролером є російська компанія Seatrans Consulting. Водночас у російській аґенеції морського і річкового транспорту РФ відкинули інформацію, начебто корабель є російським.

 

11.03.2021

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