Затонув корвет ВМС Таїланду.

Понад 30 моряків зникли безвісти.

 

 

Корабель Королівських військово-морських сил Таїланду «Сукхотай» затонув під час шторму в Сіамській затоці. На облавку корабля перебувало 106 військовослужбовців. 75 із них вдалося врятувати, але 31 моряка досі вважають зниклими безвісти. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Кораблетроща трапилася за 32 кілометри на схід від портового міста Банг Сапхана, у провінції Прачуапхірі Хан.

 

Корабель під час шторму сильно нахилився і зачерпнув бортом значний об'єм води, після чого сталося коротке замикання в електромережі основних агрегатів та відімкнення двигунів. Після відімкнення електроенергії екіпаж намагався врятувати корабель, але він завалився на бік і затонув.

 

На порятунок було відряджено три кораблі ВМС і гелікоптери, але лише один корабель зумів дістатися до постраждалого судна до того, як воно затонуло.

 

Фрегат, який підійшов, підібрав більшу частину екіпажу «Сукхотай», повідомили представники ВМС. Подробиць про їхній стан наразі немає, але місцеві ЗМІ опублікували фотографії, на яких видно, як медичний персонал у доці виносить членів екіпажу на ношах.

 

Триває пошук пропалих безвісти. «Минуло вже понад 12 годин, але ми продовжуємо пошуки», – запевнив речник таїландського військового відомства.

 

Таїландський прем'єр-міністр Прают Чан-о-Ча опублікував заяву, в якій підтвердив, що посадовці розслідують катастрофу. Військово-морські сили Таїланду також оголосили початок розслідування причин катастрофи. «Такого майже ніколи не траплялося в історії наших сил, особливо з кораблем, який все ще перебуває в активній експлуатації», – запевнив речник ВМС Таїланду адмірал Погкронг Монтхардпалін.

 

Корвет «Сукхотай» був побудований на судноверфі Tacoma у штаті Вашінґтон, США, у середині 1980-х років і був прийнятий на озброєння ВМС Таїланду у лютому 1987 року.

19.12.2022

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