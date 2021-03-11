Український військовик загинув унаслідок обстрілу під Старогнатівкою.

Військовослужбовець Збройних Сил України загинув унаслідок обстрілу 10 березня в районі села Старогнатівка у Волноваському районі на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні штабу ОС у четвер.

“Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Старогнатівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав важке поранення. Воїну оперативно було надано медичну допомогу та, на жаль, врятувати його життя не вдалося“, – йдеться у повідомленні.

“На зухвалі дії противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК”, – розповіла речниця командування ОС Анна Новіцька.

Загалом протягом минулої доби, 10 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.