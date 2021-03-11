Смертність від ковіду сягла максимуму за два з половиною місяці.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 262 смерті, спричинені ускладненнями коронавірусної хвороби. Добова смертність сягла максимуму за два з половиною місяці: більшу кількість жертв фіксували ще 23 грудня (275 померлих).

 

 

Це випливає із даних, оприлюднених у четвер у системі моніторингу поширення епідемії COVID-19.

 

Найбільшу кількість летальних випадків за добу зафіксували в Києві (25) і в Дніпропетровській області (22). За весь час пандемії найбільше смертей зареєстрували в Києві (2 834) і на Львівщині (2352).

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 9084 нових випадки коронавірусної хвороби. Найбільше – в Києві (853), у Вінницькій (659) та Львівській (600) областях.

 

В Україні також рекорд госпіталізацій – аж 4250 пацієнтів за добу.

 

11.03.2021

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