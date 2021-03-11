Польща і Білорусь вдалися до обопільної висилки дипломатів.

Дипломатичний скандал виник через вшанування польських «проклятих солдатів» у Бресті.

 

 

Дипломатичний скандал між Білоруссю та Польщею призвів до обопільної висилки дипломатів. Як повідомив польський телеканал TVP, конфлікт розпочався з ноти протесту білоруського Міністерства закордонних справ, врученої дев’ятого березня тимчасовому повіреному у справах Польщі в Білорусі Марцінові Войцеховському (Marcin Wojciechowski). Нота стосувалася польського консула в Бресті Єжи Тімофеюка (Jerzy Timofiejuk).

 

Обурення влади Білорусі викликав той факт, що 28 лютого в скаутській школі в Бресті Тімофеюк взяв участь в неофіційному заході з вшанування «проклятих солдатів». Так у Польщі називають учасників антикомуністичного підпілля в Польщі під час і після Другої світової війни. У акції взяли участь представники неурядових та молодіжних організацій, пов’язаних з Польщею.

 

Зокрема було вшановано одного з командирів польського військового загону Ромуальда Райса (Romuald Rajs) на псевдо «Бурий». Відомо, що його загін спалив п’ять булоруських сіл і знищив кілька десятків православних селян. Білорусь вважає дії Райса воєнними злочинами, тоді як в Польщі значна частина історичного співтовариства не вбачає в його діях злочинних мотивів.

 

У ноті білоруського МЗС наголошувалося, що дії Тімофеюка були «порушенням міжнародного права, а саме Віденської конвенції про дипломатичні зносини». У зв’язку з тим його було оголошено персоною нон ґрата з вимогою полишити Білорусь.

 

Варшава не забарилася з відповіддю. 10 березня на своїй сторінці в Twitter заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач (Marcin Przydacz) написав: «У відповідь на ворожі і невиправдані дії білоруської влади щодо польського консула в Бресті Польща сьогодні оголосила персоною нон ґрата дипломата посольства Республіки Білорусь в Варшаві». Ім'я дипломата названо не було.

11.03.2021

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