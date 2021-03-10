Єрмак заявив про новий план для Донбасу. Москва вперше чує.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна та західні партнери підготували план мирного врегулювання на Донбасі. І тепер сторони чекають, коли Росія або схвалить його, або ж заявить відкрито, що вона не хоче миру.

Про це Єрмак заявив під час онлайн-дискусії на тему “Конфлікт на сході України: перспективи на 2021 рік”, організованої Німецьким товариством зовнішньої політики, передає "Укрінформ".

“Сьогодні на столі лежить конкретний план мирного врегулювання, запропонований Німеччиною і Францією, доопрацьований Україною, який, як ми вважаємо, відповідає духу “Мінська”, відповідає нормам міжнародного права… Підкреслюю, план мирний – на столі… Й ми дуже чекаємо на таку ж позицію з боку РФ”, – заявив Андрій Єрмак.

Він зауважив: якщо Росія не погоджується – “це означає, що вона не хоче припинення війни та настання миру на території Донбасу”.

Представник України на консультаціях у “нормандському форматі” на рівні політичних радників пояснив, що йдеться про “дуже потужний крок”, запропонований Німеччиною і Францією. Як сподівається Єрмак, він буде “предметом потужного обговорення за тиждень-два” під час відеоконференції у “нормандському форматі”: створення так званих кластерів, які можуть “стати в разі узгодження основною для Дорожньої карти, яка закінчилася би встановленням миру на Донбасі, реінтеграцією окупованих територій і проведенням місцевих виборів”.

Керівник ОП назвав найбільшим на сьогодні досягненням у "мінському процесі" багатомісячний режим припинення вогню. Хоча, за його словами, “на жаль, з елементами та фактами провокацій”, які критично збільшилися останніми місяцями. Україна втратила 11 своїх героїв, нагадав він, кілька десятків були поранені.

“Вважаємо, що міжнародні сигнали до РФ щодо необхідності збереження режиму [припинення вогню] є принциповою умовою для продовження всіх інших перемовин”, – підкреслив Єрмак.

Водночас він зазначив: контроль за режимом припинення вогню має бути суворішим, а ОБСЄ має взяти на себе більше повноважень і дещо розширити мандат для спостереження, “адже є всі передумови, щоб цей режим виконувався”.

Водночас, в адміністрації російського президента ствердили, що Кремлю не відомо про існування нового плану врегулювання ситуації на Донбасі, нібито запропонованого Францією і Німеччиною.

“Я не маю ніякої інформації про існування такого плану”, – сказав Пєсков журналістам у середу, 10 березня, відповідаючи на запитання, чи бачили такий план у Кремлі, згідно з "Інтерфакс-Україна".