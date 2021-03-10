В Україні зареєстрували китайську вакцину Sinovac.

Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало вакцину китайського виробництва Sinovac.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Іващенко, передає "Укрінформ".

"МОЗ прийняло рішення про державну реєстрацію екстреного медичного застосування вакцини для профілактики COVID-19 виробництва компанії Sinovac, яка називається "Короновак". Таке рішення Міністерство охорони здоров’я прийняло на основі вивчення матеріалів, а саме реєстраційних посвідчень, матеріалів, які були надані виробником, щодо автентичності їх. А також проведення аналізу “користь/ризик” та клінічних досліджень щодо безпечності застосування вакцини", – повідомив Іващенко.

Заступник міністра нагадав, що це вже третя вакцина, яка отримала дозвіл для екстреного медичного застосування під зобов’язання в Україні. Раніше МОЗ зареєструвало вакцини Pfizer та AstraZeneca.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року Україна уклала угоду на постачання 1,9 млн доз вакцини виробництва Sinovac Biotech.