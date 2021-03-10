Британський флот протистоятиме Росії в Арктиці.

Йдеться про боротьбу за нові морські шляхи, які з'являються після танення криги.

 

 

Військово-морські сили Великої Британії постійно перебуватимуть за північним полярним колом. Як повідомила в середу, десятого березня, газета The Times, це потрібно для того, щоб протистояти стратегічній перевазі Росії в цьому реґіоні. Йдеться про контроль над новими торгівельними маршрутами, які відкриваються внаслідок танення криги а Арктиці.

 

За даними джерел видання, в найближчі місяці до складу багатонаціональної оперативної групи в Баренцевому морі увійде британський фрегат. Існують побоювання, що зміни клімату можуть призвести до встановлення Москвою контролю над полярними реґіонами. Лондон також турбує перспектива, що Росія і Китай можуть використовувати в своїх інтересах нові морські шляхи.

 

«Успіх у світі залежить від торгівлі, і якщо торгівельні шляхи відкриються, ми повинні переконатися, що вони залишаються відкритими і не контролюватимуться однією або двома країнами. За полярним колом танення криги відкриває нові судноплавні маршрути по сусідству з Росією, і ці перспективні нові маршрути, які можуть скоротити час транзиту з Китаю до Європи майже вдвічі, можуть стати предметом суперечки», – наводить видання слова джерела в британських ВМС.

 

Саме кліматичні зміни будуть, за відомостями газети, визначені як «поважна загроза безпеці» в комплексному огляді питань безпеки, оборони і зовнішньої політики країни. У документі «Ґлобальна Британія в вік конкуренції» (Global Britain in a Competitive Age), який буде опубліковано наступного тижня, мова піде про найрадикальніший перегляд оборонної стратегії Об’єднаного Королівства з часів Холодної війни, з чітким визначенням «загрози стабільності у всьому світі».

 

Британські офіційні особи вважають, що вплив глобального потепління на продовольчу безпеку, водопостачання, а також на міґрацію і екстремізм в таких реґіонах, як африканська зона Сахель, може мати найрізноманітніші наслідки для безпеки Великої Британії.

 

У вересні минулого року два британських винищувачі Typhoon і фрегат Sutherland були скеровані за полярне коло, щоб продемонструвати турботу НАТО про вільну навігацію в цьому реґіоні. Вперше за понад 20 років британські ВМС очолили там багатонаціональну оперативну групу, підійшовши до російського узбережжя на відстань лише 50 морських миль.

10.03.2021

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