Смертність від ковіду в Україні сягла півторамісячного максимуму.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 219 смертей, спричинених ускладненнями коронавірусної хвороби. Добова смертність сягла півторамісячного максимуму: більшу кількість жертв фіксували ще 21 січня (241 померлий).

 

 

Це випливає із даних, оприлюднених у середу в системі моніторингу поширення епідемії COVID-19.

 

Найбільшу кількість смертей зареєстрували у Закарпатській (20), Донецькій (18), Одеській (17), Івано-Франківській (16), Житомирській (16) областях, а також у Києві (17).

 

За добу зафіксували 6377 нових випадків коронавірусної хвороби. 

 

Найбільше нових випадків зареєстрували в Києві (644), в Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.

 

За вчора госпіталізували 1904 людини.

 

Офіційно в Україні за весь час пандемії зареєстрували 1 416 438 випадків ковіду. Померло 27 423 людей.

 

10.03.2021

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