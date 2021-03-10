Смертність від ковіду в Україні сягла півторамісячного максимуму.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 219 смертей, спричинених ускладненнями коронавірусної хвороби. Добова смертність сягла півторамісячного максимуму: більшу кількість жертв фіксували ще 21 січня (241 померлий).
Це випливає із даних, оприлюднених у середу в системі моніторингу поширення епідемії COVID-19.
Найбільшу кількість смертей зареєстрували у Закарпатській (20), Донецькій (18), Одеській (17), Івано-Франківській (16), Житомирській (16) областях, а також у Києві (17).
За добу зафіксували 6377 нових випадків коронавірусної хвороби.
Найбільше нових випадків зареєстрували в Києві (644), в Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.
За вчора госпіталізували 1904 людини.
Офіційно в Україні за весь час пандемії зареєстрували 1 416 438 випадків ковіду. Померло 27 423 людей.
10.03.2021