Зеленський розповів про фейки на прикладі Шевченка та Лесі Українки.

Президент України Володимир Зеленський процитував Лесю Українку замість Тараса Шевченка, щоб показати, як працює дезінформація.

Таку заяву він виголосив під час всеукраїнського форуму “Україна 30. Культура, медіа, туризм”, передає інформаційна аґенція УНН.

Подружжя Зеленських біля пам'ятника Шевченку 9 березня

“Символічно, що ми говоримо про дезінформацію саме 9 березня, у 208-й день народження Тараса Григоровича Шевченка. Наш великий поет та письменник колись сказав: "Ту брехню, що справдиться, всі правдою зовуть“. Я гадаю, ці слова великого українця заслуговують оплески... Дякую, особливо дякую тим, хто на мить засумнівався і згадав, що насправді це цитата Лесі Українки, а сьогодні не 208, а 207 років з дня народження Кобзаря”, – сказав Зеленський і зазначив: отак і працює дезінформація.

“Маскуючись, вона виглядає достовірно, ховається в деталях, грає на емоціях, радіє, якщо у вас немає часу або бажання на роздуми та глибокий аналіз. На щастя, моя фраза не мала на меті посіяти якусь паніку... Проте зазвичай дезінформація переслідує страшні цілі”, – зауважив Зеленський.

У своєму дописі на Facebook Володимир Зеленський уже наповажно написав про 207 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, "великого поета, великого письменника, великого художника – Великого українця".

"У стрічці – багато фото з «Кобзарем» на столі, багато цитат Шевченка, прикрашених пшеничним колоссям чи гілочкою калини. Та, на мій погляд, Тарас Григорович – це значно глибше, глобальніше, фундаментальніше. І тим, хто цього ще не зробив, час усвідомити реальний масштаб його постаті. Неординарної, яскравої, багатогранної та суттєво ширшої від клішованого хуторянського образу старенького дідуся в кожусі. Бо Шевченко – це запальна суміш енергії, духу, боротьби, драйву. Його творчість – це і класика, і мейнстрим одночасно. А його слова мотивують, надихають і гартують вже не одне покоління українців", – оцінив Зеленський.

Президент певен, що Шевченко – "це наша суперзірка". "Давайте не просто пишатися своїм генієм, а й рухатися далі від того обсягу знань, який ми отримали на шкільних уроках, та відкривати для себе всю повноту його особистості", – закликав Зеленський, привітавши "сучасного і крутого" Тараса Шевченка.