У Флоренції відкрили пам'ятник Шевченку – сотий за кордоном.

 

В італійському місті Флоренція 9 березня відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку. Бронзову скульптуру встановили неподалік від флорентійського кафедрального собору Santa Maria del Fiore, на площі перед бібліотекою Biblioteca delle Oblate.

 

 

Про це повідомляє пресова служба Київської міської ради.

 

Бронзову скульптуру Шевченка флорентійцям подарував Київ. Її автор – український скульптор Олег Пінчук.

 

У церемонії відкриття монумента взяли участь міські голови Києва та Флоренції Віталій Кличко та Даріо Нарделла.

 

"Як Київ є столицею культури і мови України, так само Флоренція – столиця культури та мови Італії. Сьогодні, коли ми спільно маємо протистояти пандемії, культура допомагає відчувати нам свою ідентичність, укріплює духовність і наше побратимство. Тому ми тут сьогодні, на цій події, – заради спільного блага", – прокоментував Нарделла.

 

Кличко зрадів, що "тепер італійці та туристи з усіх куточків світу, що після пандемії продовжать відвідувати Флоренцію, бачитимуть тут і частину української історії та культури".

 

Пам'ятник Шевченкові став жестом подяки за відкриття в 2015 році монумента Данте Аліг’єрі на Володимирській гірці в Києві (Аліг’єрі народився у Флоренції).

 

 

У вівторок Міністерство закордонних справ повідомило, що підготувало "особливий подарунок" – підрахувало кількість монументів Кобзареві у світі. 

 

"Ми нарахували 99 пам’ятників Тарасу Шевченку у 44 країнах світу. Крім того, ще 1068 пам’ятників – на території України. Інформацію про кількість пам’ятників дипломати ретельно збирали протягом року. Перевіряли її наші посольства та державні обласні адміністрації", – прозвітували у МЗС. 

 

Згідно з оцінкою МЗС, Тарас Шевченко – рекордсмен за числом монументів, встановлених по світу.

 

Пам'ятник у Флоренції став сотим за кордоном.

 

09.03.2021

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