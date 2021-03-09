“Церков-домовина розвалиться”: Епіфаній нагадав про протест Шевченка проти російського престолу.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський Епіфаній вшанував пам'ять Тараса Шевченка і наголосив на тому, що Кобзар сповідував синівське ставлення до Бога, а також нагадав про те, що Шевченко пророкував крах імперської російської церкви.

Про це Епіфаній написав на сторінці у Facebook у вівторок, 9 березня.

“Як би десятиліттями безбожники не намагалися сфальшувати, приховати, спотворити цю правду – її, як і світло, не сховаєш. Варто просто взяти до рук його твори (поезію, прозу, драматургію), листи, Щоденник, статті, записки, альбоми малюнків тощо – вони віддзеркалюють зокрема і його християнський світогляд, шанобливе, синівське ставлення до Бога і святинь, засвідчують віру і прагнення справедливості, правди, волі, любові, братерства, єднання", – зазначив митрополит.

Предстоятель ПЦУ зазначив, що Тарас Шевченко "впродовж усього свого життя вогненним словом боровся проти неправди, кайданів – не лише царських, панських, а й насамперед духовних, якими був скований та ув’язнений віками його рідний народ".

“Але погляньмо не лише на перепони, а й на наші здобутки, про які, передбачаючи, писав Тарас Шевченко, – і не втратьмо їх! Неспроста Шевченка намагалися представити атеїстом, бо він критикував тогочасну казенну, поневолену імперією Російську церкву, називав її “церквою-домовиною” і писав:



“Не смійтеся, чужі люде!

Церков-домовина

Розвалиться… і з-під неї

Встане Україна.

І розвіє тьму неволі,

Світ правди засвітить,

І помоляться на волі

Невольничі діти!..”, – нагадав Епіфаній.

Предстоятель підкреслив, що наразі українці мають можливість молитися в Україні рідною мовою “в своїй рідній, єдиній помісній автокефальній Православній церкві України”, а сам Шевченко досі є сучасним.

Митрополит Епіфаній процитував:

“Смирітеся, молітесь Богу

І згадуйте один другого.

Свою Україну любіть,

Любіть її… Во время люте,

В остатню тяжкую минуту

За неї Господа моліть”.