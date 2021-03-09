"Атлантида", "Випробування смертю" і Стас Асєєв: оголошено переможців премії Шевченка.

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка визначив лауреатів премії 2021 року.

У номінації «Література» преміювали роман «Іван і Феба» Оксани Луцишиної.

Анонсуючи номінацію, голова комітету Юрій Макаров зазначив, що саме довкола літератури завжди спалахує найбільше скандалів та нездорового виплеску емоцій.

Оксана Луцишина

Завідувачка відділу теорії літератури Інституту літератури ім. Шевченка НАНУ Тамара Гундорова погодилася з тим, що номінація сприймається гостро, однак додала, що цього року всі фіналісти – дуже гідні.

«Я повинна сказати, що в галузі літератури досить часто трапляються скандали, але, мені здається, ситуація нормалізується. Підтвердження – серед фіналістів ми мали такі романи, такі твори, які заслуговують на присудження премії Шевченка. Це сильні, хороші, якісні тексти з високим актуальним звучанням і тематикою, які заторкують складні питання історії, пам’яті, нашого екзистенційного буття – індивідуального і національного», – прокоментувала Гундорова.

У номінації «Публіцистика» преміювали збірку есеїв публіциста, політичного в’язня Станіслава Асєєва «В ізоляції».

Продюсерка радіо «Культура» Ірина Славінська, презентуючи переможця, процитувала рядки з авторської молитви Асєєва: «Боже, зроби так, аби мені було небайдуже». «Це автор, який дуже тісно пов'язаний із Донецьком, цей автор пише про те, про що іншу мовчать або мовчали, цей автор, перебуваючи в епіцентрі, в «оці» цього торнадо, пише і надає нам голос свідка», – прокоментувала Славінська.

Ірина звернула увагу: 2021 року всі три фіналісти премії апелюють до тем Донбасу, окупації, війни. «Це дуже сильний нерв, який нам цього року як комітету вдалося відчути і оприявнити», – зазначила Славінська.

Премія в номінації «Кіномистецтво» дісталася авторам художнього фільму «Атлантида» – Валентину Васяновичу (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник) та Владлену Одуденку (художник-постановник).

У номінації «Музичне мистецтво» преміювали цикл «Архітектура голосу», створений музичною аґенцією «УХО», – Олександру Андрусик (директорка агенції), Євгена Шимальського (співзасновника), Катерину Сулу (виконавчу продюсерку).

Премією в номінації «Візуальне мистецтво» удостоїли художника Бориса Михайлова за відеопроекцію та фотоінсталяцію «Випробування смертю».

У номінації «Театральне мистецтво» преміювали виставу Verba за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Творці – Сергій Маслобойщиков (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Наталія Рудюк (художник по костюмах), Олександр Бегма (композитор).

Голова комітету Юрій Макаров наостанок заявив, що комітет спрацював чесно й добросовісно. Водночас він повідомив про акти тиску.

«Були спроби певні тиску. Були спроби певні… очєрнєнія (на щастя, не знаю, як це українською). Були певні натяки на матеріальний інтерес», – заінтриґував Макаров.

Голова комітету додав, що з боку владних інституцій не було ані вказівок, ані натяків – натомість нездорові рухи йшли з середини мистецьких цехів. «Ну, таке завжди буває і завжди, напевне, буде», – зауважив Макаров.

Водночас, голова комітету запевнив: за премію «не соромно ані нам, ані Україні».