"Атлантида", "Випробування смертю" і Стас Асєєв: оголошено переможців премії Шевченка.

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка визначив лауреатів премії 2021 року.
У номінації «Література» преміювали роман «Іван і Феба» Оксани Луцишиної.
Анонсуючи номінацію, голова комітету Юрій Макаров зазначив, що саме довкола літератури завжди спалахує найбільше скандалів та нездорового виплеску емоцій.
Оксана Луцишина
Завідувачка відділу теорії літератури Інституту літератури ім. Шевченка НАНУ Тамара Гундорова погодилася з тим, що номінація сприймається гостро, однак додала, що цього року всі фіналісти – дуже гідні.
«Я повинна сказати, що в галузі літератури досить часто трапляються скандали, але, мені здається, ситуація нормалізується. Підтвердження – серед фіналістів ми мали такі романи, такі твори, які заслуговують на присудження премії Шевченка. Це сильні, хороші, якісні тексти з високим актуальним звучанням і тематикою, які заторкують складні питання історії, пам’яті, нашого екзистенційного буття – індивідуального і національного», – прокоментувала Гундорова.
У номінації «Публіцистика» преміювали збірку есеїв публіциста, політичного в’язня Станіслава Асєєва «В ізоляції».
Продюсерка радіо «Культура» Ірина Славінська, презентуючи переможця, процитувала рядки з авторської молитви Асєєва: «Боже, зроби так, аби мені було небайдуже». «Це автор, який дуже тісно пов'язаний із Донецьком, цей автор пише про те, про що іншу мовчать або мовчали, цей автор, перебуваючи в епіцентрі, в «оці» цього торнадо, пише і надає нам голос свідка», – прокоментувала Славінська.
Ірина звернула увагу: 2021 року всі три фіналісти премії апелюють до тем Донбасу, окупації, війни. «Це дуже сильний нерв, який нам цього року як комітету вдалося відчути і оприявнити», – зазначила Славінська.
Премія в номінації «Кіномистецтво» дісталася авторам художнього фільму «Атлантида» – Валентину Васяновичу (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник) та Владлену Одуденку (художник-постановник).
У номінації «Музичне мистецтво» преміювали цикл «Архітектура голосу», створений музичною аґенцією «УХО», – Олександру Андрусик (директорка агенції), Євгена Шимальського (співзасновника), Катерину Сулу (виконавчу продюсерку).
Премією в номінації «Візуальне мистецтво» удостоїли художника Бориса Михайлова за відеопроекцію та фотоінсталяцію «Випробування смертю».
У номінації «Театральне мистецтво» преміювали виставу Verba за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Творці – Сергій Маслобойщиков (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Наталія Рудюк (художник по костюмах), Олександр Бегма (композитор).
Голова комітету Юрій Макаров наостанок заявив, що комітет спрацював чесно й добросовісно. Водночас він повідомив про акти тиску.
«Були спроби певні тиску. Були спроби певні… очєрнєнія (на щастя, не знаю, як це українською). Були певні натяки на матеріальний інтерес», – заінтриґував Макаров.
Голова комітету додав, що з боку владних інституцій не було ані вказівок, ані натяків – натомість нездорові рухи йшли з середини мистецьких цехів. «Ну, таке завжди буває і завжди, напевне, буде», – зауважив Макаров.
Водночас, голова комітету запевнив: за премію «не соромно ані нам, ані Україні».
09.03.2021
#фіналісти
Список творів, допущених до участі у третьому турі
ЛІТЕРАТУРА
Олена Герасим'юк
Книга поезій «Тюремна пісня»
Оксана Луцишина
Роман «Іван і Феба»
Василь Махно
Роман «Вічний календар»
Володимир Рафєєнко
Роман «Мондегрін (пісні про смерть і любов)»
ПУБЛІЦИСТИКА, ЖУРНАЛІСТИКА
Станіслав Асєєв
Книга есеїв «В ізоляції»
Олена Білозерська-Воронова (Білозерська)
Книга «Щоденник нелегального солдата»
Вахтанг Кіпіані
Книга «Справа Василя Стуса»
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО
Олександра Андрусик (директорка агенції), Євген Шимальський (співзасновник агенції), Катерина Сула (виконавча продюсерка) — Музичне агентство «УХО»
Цикл «Архітектура голосу»
Олександр Козаренко (піаніст)
Цикл концертів: «Фортепіанна музика Миколи Лисенка у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Анатолія Кос-Анатольського у виконанні Олександра Козаренка», «Фортепіанна музика Бориса Лятошинського у виконанні Олександра Козаренка»
ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО
Матвій Вайсберг (художник), Олена Живкова (куратор, заступник з наукової роботи)
Виставка «Матвій Вайсберг у музеї Ханенків»
Борис Михайлов (художник)
Відеопроєкція та фотоінсталяція «Випробування смертю»
Василь Семенюк (художник)
Графічне оформлення книги «Кобзар», цикл живописно-графічних творів «Мій Шевченко»
Анатолій Федірко (художник)
Арт-проєкт «Арт фабрика ім. prof. К. Малевича»
КІНОМИСТЕЦТВО
Валентин Васянович (автор сценарію, режисер-постановник, оператор-постановник), Владлен Одуденко (художник-постановник)
Художній фільм «Атлантида»
Наталя Ворожбит (режисер, автор сценарію)
Фільм «Погані дороги»
ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО
Андрій Білоус (режисер, автор інсценізації (лібрето), перекладач), Ніна Колеснікова (хореограф-постановник), Усеін Бекіров (композитор), Борис Орлов (художник-постановник, виконавець головної ролі)
Вистава «Шинель» за повістю Миколи Гоголя Київського національного академічного Молодого театру
Василь Вовкун (режисер), Іван Небесний (композитор), Ганна Іпатьєва (художниця костюмів)
Опера «Лис Микита» Івана Небесного Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької
Євген Лавренчук (режисер)
Опера «LaTraviata» Одеського національного академічного театру опери та балету
Сергій Маслобойщиков (автор інсценізації, режисер-постановник, художник-сценограф), Наталія Рудюк (художник по костюмах), Олександр Бегма (композитор)
Вистава «Verba» за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
Третій тур конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2021 року заплановано провести у лютому.