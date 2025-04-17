У Києві тяжко поранили Юрія Макарова.

Вчора ввечері невідомий напав з ножем і поранив Юрія Макарова, провідного українського журналіста, виконавчого продюсера "Суспільного".

Наразі Юрій Макаров у важкому стані в лікарні. Загрози життю 69-річного журналіста немає.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "тяжкі тілесні ушкодження" (ч. 1 ст. 121), поліція проводить слідчі дії. Напад трапився біля одного з житлових комплексів Солом'янського району. зловмисник несподівано вдарив ножем перехожого та втік із місця події. Поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази. Нападника ще не знайшли.

Юрій Макаров став відомим загалу в якості одного з облич каналу "1+1" 1990-х: "Сніданок з 1+1", "Спецпроєкт Юрія Макарова", "Документ". У 1998 він став головним редактором телекомпанії.

А восени 2007 року Юрій Макаров став шеф-редактором нового журналу "Український тиждень", який відразу став одним з провідних медіа в Україні.

З 2008 по 2010 рік на Першому національному телеканалі автор-ведучий програми «Культурний фронт»; з 2011 по 2013 рік – як ведучий програм «Цивілізація» та «Цивілізація 2.0» на працював на «ТВі», з 2015 року співведучий ток-шоу «Війна і мир» на «UA:Перший».

З 2016 по 2017 рік був директором ТО документальних фільмів Національної телекомпанії України, з 2017 – член правління, а потім і виконавчий продюсер НСТУ. Автор кількох романів і збірників есеїв.