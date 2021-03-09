В Україні вакцинувалося 19 тисяч осіб. Степанов приголомшений.

Станом на ранок 9 березня в Україні вакцинувалося від коронавірусної хвороби 19 118 людей.

Про це свідчать дані, оприлюднені Міністерством охорони здоров'я України.

Минулої доби вакцинували 1171 людину.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловив невдоволення темпами вакцинації проти COVID-19.

"З початку кампанії проти COVID-19 вакциновано 19 118 осіб. Мене не влаштовують ці цифри, я ставив інше завдання щодо темпів вакцинації. До кінця попереднього тижня ми мали вийти на 10 тисяч осіб за добу і збільшувати цю кількість. Ми вийшли на трохи більше ніж 2-3 тисячі за добу", – сказав Степанов на брифінґу, згідно з повідомленням "Інтерфакс-Україна".

Міністр повідомив про те, що за час вакцинації зафіксовано лише 185 повідомлень про побічні ефекти від імунізації. "Жодних важких побічних ефектів від вакцинації в Україні не зафіксовано. Тільки один випадок потребував спостереження медиків, коли у людини після вакцинації два дні була підвищена температура", – сказав він.

Станом на 9 березня до листа очікування вакцинації записалися 188 433 особи.