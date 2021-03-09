Що шоста смерть від ковіду – на Івано-Франківщині.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3261 новий випадок коронавірусної хвороби. Госпіталізували 1837 людей.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я України.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433) та Чернівецькій (409) областях.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на вівторковому брифінґу, що "в усьому світі, так і в Україні, почалася третя хвиля пандемії коронавірусу". "Україна не є винятком. І для нас це не стало несподіванкою. Ми готувалися до неї, в тому числі, зміцнюючи нашу медичну систему", – сказав Степанов.

За добу зареєстрували 76 смертей – статистика летальних випадків звикло "сідає" після вихідних днів (для порівняння, піком минулого тижня було 194 смерті за добу). Водночас, в Івано-Франківській області вже п'яту добу поспіль повторюється рекорд смертності – 16 летальних випадків щодня.

Смертність від ковіду на Івано-Франківщині

За весь час пандемії в Україні захворіла 1 410 061 людина. Померло – 27 204.