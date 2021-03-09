Що шоста смерть від ковіду – на Івано-Франківщині.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3261 новий випадок коронавірусної хвороби. Госпіталізували 1837 людей.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я України.

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433) та Чернівецькій (409) областях.

 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на вівторковому брифінґу, що "в усьому світі, так і в Україні, почалася третя хвиля пандемії коронавірусу". "Україна не є винятком. І для нас це не стало несподіванкою. Ми готувалися до неї, в тому числі, зміцнюючи нашу медичну систему", – сказав Степанов.

 

За добу зареєстрували 76 смертей – статистика летальних випадків звикло "сідає" після вихідних днів (для порівняння, піком минулого тижня було 194 смерті за добу). Водночас, в Івано-Франківській області вже п'яту добу поспіль повторюється рекорд смертності – 16 летальних випадків щодня. 

 

   

Смертність від ковіду на Івано-Франківщині

 

За весь час пандемії в Україні захворіла 1 410 061 людина. Померло – 27 204.

 

09.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
Неандертальці говорили майже як сучасні люди
Запитання про те, чи уміли неандертальці розмовляти, є однією з найбільших загадок антропології, лінгвістики та теорії еволюції.  
08.03.21 | | Наука
Covid-19: 87 000 публікацій за 10 місяців
Пандемія спричинила небачену кількість наукових публікацій на тему коронавірусу.
06.03.21 | | Наука
Дівчина із іншого життя
Наталя Терамае
Роман фінської письменниці Софі Оксанен «Собачий майданчик» про долю українки у Фінляндії, виданий восени 2019 року, вийшов у перекладі українською в лютому 2021. У квітні роман стане доступним франкомовним читачам, а у вересні з’явиться у США.
06.03.21 | | Штука
На тему Неруди
Василь МАХНО
заховатись в провінцію–в сіль–у письмо почепити при вході масивний замок залишити вітчизну–вернутись–померти
06.03.21 | | Дискурси
На шляху до богословського Notre Dame d’Ukraine
о. Олег ГІРНИК
Антропологічний поворот в укр. богослов’ї. Рефлексії після «Апокрифу»
05.03.21 | | Дискурси
М'язи миру
Вінстон Черчилль
Нині минає 75 років одній із найзнаменитіших світових промов, званої в СРСР Фултонською, яку, як було тоді прийнято, ніхто не читав, але всі засуджували
05.03.21 | | Минуле
Прогулянки некрополем
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Вишукані скульптурні композиції, скорботні ангели і навіть місцева утоплена Офелія – старі цвинтарі у селах Теребовлянщини цікаві своїми образами та історіями 
05.03.21 | | Галичина
Покараний експрезидент
Максим МУЛЯР
Французького експрезидента засудили до реального терміну ув’язнення за корупцію. Чи означає це, що Ніколя Саркозі остаточно прибрано з політичного поля?
05.03.21 | | У світі

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.