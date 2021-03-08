За добу в Україні виявили 5572 нових випадки ковіду.

Дівчина із іншого життя

Наталя Терамае

Роман фінської письменниці Софі Оксанен «Собачий майданчик» про долю українки у Фінляндії, виданий восени 2019 року, вийшов у перекладі українською в лютому 2021. У квітні роман стане доступним франкомовним читачам, а у вересні з’явиться у США.