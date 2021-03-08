За добу в Україні виявили 5572 нових випадки ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5572 нових випадки коронавірусної хвороби. Загальна кількість захворювань в офіційній статистиці зросла до 1 406 800 випадків.

 

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я у понеділок.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб)

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.

 

За добу госпіталізовано 2136 осіб. Зареєстровано 106 смертей.

 

Водночас одужало 1734 людини.

 

Динаміка смертності (середнє за сім діб)

 

08.03.2021

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