За добу в Україні виявили 5572 нових випадки ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5572 нових випадки коронавірусної хвороби. Загальна кількість захворювань в офіційній статистиці зросла до 1 406 800 випадків.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я у понеділок.
Динаміка поширення ковіду (середнє за сім діб)
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.
За добу госпіталізовано 2136 осіб. Зареєстровано 106 смертей.
Водночас одужало 1734 людини.
Динаміка смертності (середнє за сім діб)
08.03.2021