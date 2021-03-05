Кулеба порівняв Тристоронню контактну групу з театром абсурду.

Мінстр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що позиція Росії у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі ставить під сумнів можливість ефективних переговорів.

Про це Кулеба сказав на брифінґу в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"У ТКГ наразі треба говорити не про зміну місця, а про те, щоб там в принципі відбувалися ефективні переговори, тому що через позицію РФ ТКГ все більше нагадує театр абсурду, де Росія і запрошені представники так званих ДНР і ЛНР просто водять ситуацію колом, вдаються до якихось абсурдних аргументів, дискусій, аби лише затягувати процес і не ухвалювати жодних рішень", – заявив міністр.

Він наголосив, що місце проведення ТКГ не є проблемою. "Проблемою є те, що, незважаючи на всі зусилля України, всі зусилля нашої делегації в ТКГ, ми бачимо з того боку суцільний деструктив, і називання білого чорним, і спроби перекладати відповідальність за все на Україну. Не те, щоб це було щось нове, чого ми не знали, але наразі, за останні сім років конфлікту, це вже просто вийшло на якийсь топ-рівень, і це та проблема, яку треба насамперед вирішувати", – зазначив керівник МЗС України.