В Україні вакцинували 12,5 тисячі осіб.

 

Упродовж минулої доби в Україні першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 2913 осіб, а з початку кампанії вакцинації – 12 481.

 

Про це на брифінґу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає "Укрінформ".

 

 

“Станом на сьогодні в Україні вакциновано 12 481 особу, з них за попередню добу – 2913 осіб. Ми збільшуємо і нарощуємо інфраструктуру й каскадним методом розгортаємо роботу мобільних бригад та пунктів щеплень”, – сказав Ляшко.

 

Згідно з підрахунками Міністерства охорони здоров'я, ускладнення зафіксовано у півтора відсотка вакцинованих. 

 

"За нашою статистикою, на 10 тисяч проведених нами вакцинацій зафіксовано всього 126 незначних алергічних реакцій. Практично всі вони мали легку форму. Це всього 1,2%", – сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час свого виступу у Верховній Раді у п'ятницю.

 

Зі слів Степанова, за весь час від початку вакцинації проти коронавірусу зафіксували лише один випадок реакції, який потребував нагляду лікарів. "Але за кілька днів вакцинованого відпустили додому абсолютно здорового", – запевнив міністр.

 

05.03.2021

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