Бундестаґ позбавив імунітету німецького депутата за корупцію.

Йому закидають отримання хабаря від влади Азербайджану.

 

 

Бундестаґ позбавив імунітету Акселя Фішера (Axel Fischer) – депутата від Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який входить у правлячу коаліцію. Про це повідомив телеканал ARD. У четвер, четвертого березня, німецький парламент ухвалив одностайне рішення, погодившись на відповідні рекомендації Генеральної прокуратури Мюнхена і федерального Міністерства юстиції. Рішення пов'язане з нелегальною лобістською діяльністю Фішера на користь влади Азербайджану.

 

Таким чином слідчим органам Німеччини надано право на проведення обшуків і вилучення доказів у помешканні та на робочому місці Фішера. У Генеральній прокуратурі в Мюнхені повідомили, що розслідування ведеться за підозрою у хабарництві. За цими даними вже були проведені обшуки шести об'єктів у Баден-Вюртемберзі та Берліні, зокрема в депутатському офісі в Бундестазі та житлових приміщеннях. В операції брали участь близько 60 співробітників прокуратури і Федерального відомства з кримінальних справ. Обшукам передували масштабні слідчі дії щодо колишніх і чинних депутатів Бундестаґу, котрі входили в німецьку делегацію в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

 

«Їм ставиться в провину, серед іншого, отримання грошей від Азербайджану в 2008–2016 роках через британські фіктивні компанії на рахунки в балтійських банках», – вказується в заяві прокуратури. За її даними, з отриманням цих коштів пов'язувалося виконання вимог азербайджанських депутатів щодо внесення проєктів резолюцій, відповідного голосування за цими питаннями, а також щодо голосування за заміщення різних посад в ПАРЄ.

 

Баку вже багато років налагоджує зв'язки з німецькими політиками, намагаючись поліпшити імідж країни. Для цього влада Азербайджану створила цілу мережу лобістів у Німеччині, котрі б просували інтереси закавказької країни в Європі. Цій проблемі свого часу була присвячена велика доповідь під назвою «Кав’ярна  дипломатія», підготована європейськими політологами та журналістами-розслідувачами. У ній, зокрема, розповідається, що Баку займався підкупом доповідачів моніторингового комітету ПАРЄ, котрі спостерігали за виконанням зобов'язань, які взяв на себе Азербайджан при вступі до Ради Європи. Як хабарі використовувалися численні подарунки, в тому числі чорна ікра, килими, дорогий алкоголь і ювелірні прикраси.

04.03.2021

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