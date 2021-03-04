Мовний омбудсмен закликає поліцію відреагувати на образу кельнерів.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції України зі закликом "вжити заходів реагування" через інциденти на мовному ґрунті, які сталися 2 і 3 березня у Миколаєві та в Одесі.

Про це повідомляє пресова служба мовного омбудсмена.

“Приниження продавців через те, що вони виконували норму Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” щодо обслуговування українською – неприпустиме. Такі дії повинні однозначно кваліфікуватися за статтею 161 Кримінального кодексу України як умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі, образу почуттів громадян за мовною ознакою. На жаль, події в Миколаєві супроводжувалися приниженням честі та гідності персоналу закладу, а в Одесі – ще й публічним приниженням державної мови”, – заявив Кремінь.

“Згадані порушення, згідно з ККУ, караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого”, – нагадав уповноважений.

Пан Кремінь закликав невідкладно звертатися у таких випадках до поліції, "завданням якої є охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави".

Кілька днів тому у кафе Coffee Bar №13 в Миколаєві бариста зателефонувала до власників і в сльозах повідомила, що відвідувач влаштував скандал, бо та говорила українською. Коли власники прибули до кав'ярні, той не спромігся пояснити предмет претензій і пішов.

В Одесі клієнтка вилаяла працівницю магазину одягу через спілкування державною мовою. При тім вона принижувала українську мову. Продавчиня запевнила відвідувачку, що розмовляє українською мовою з власного бажання й ніхто ні до чого її не змушує.

16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів. Закон передбачає: державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини). Вимога стосується також надання освітніх, соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг, медичного обслуговування.