Головатий, хоч і не голова: Судді КС почубилися довкола крісла Тупицького.

 

Заступник голови Конституційного Суду Сергій Головатий зайняв місце відстороненого голови суду Олександра Тупицького у четвер під час розгляду справи за поданням уповноваженого Верховної Ради щодо конституційності закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

 

Як передає "Укрінформ", Головатий мав перепалку зі суддею Олександром Литвиновим.

 

 

“Сергій Петрович, у нас що, змінилася схема розсадки в залі?” – спитав Литвинов.

 

“Я залишу це питання без відповіді”, – парирував Головатий.

 

“Займіть тоді своє місце”, – продовжував Литвинов, на що Головатий не відповів.

 

“Сергій Петрович, я прошу зайняти своє місце. У нас не було спеціального пленарного засідання, на якому б вас було призначено головою Конституційного Суду України”, – наполягав Литвинов. Проте Головатий йому не відповів і продовжував вести засідання на місці Тупицького.

 

Нагадаємо, 29 грудня 2020 року Президент України підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці. Таке рішення він ухвалив "після отримання та обробки фахівцями Офісу президента клопотання Офісу генерального прокурора". Перед тим прокуратура повідомляла, що Тупицький підозрюється у чиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні неправдивих свідчень. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області. 26 лютого 2021 року Президент продовжив ще на місяць відсторонення Тупицького.

 

5 січня судді КС провели збори у зв'язку з указом Президента про відсторонення Тупицького. КС ухвалив заяву про неприпустимість недотримання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції, що може призвести до блокування роботи суду. Втім невдовзі Управління держохорони повідомило, що не допустило Тупицького в будівлю КС за результатами запитів Державного бюро розслідувань.

 

У четвер Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд подання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо конституційності низки положень законів у сфері охорони здоров'я (медична реформа Уляни Супрун). А також подання Верховного Суду щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 105 Конституції, у якій йдеться, що Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень (кава Володимира Зеленського в епідемічному Хмельницькому).

 

04.03.2021

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