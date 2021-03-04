Шмигаль: На жаль, треба констатувати, що почалася третя хвиля.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про початок третьої хвилі COVID-19. Голова уряду не виключає можливості чергового локдауну.

Про це Шмигаль сказав під час пресконференції за підсумками року роботи уряду, передає "Укрінформ".

"Ми щодня зараз бачимо зростання кількості захворілих, на жаль, треба констатувати, що почалася третя хвиля епідемії в Україні. Це цифри, статистика, яку ми бачимо, її неможливо якось приховати або інтерпретувати по-іншому. Треба бути свідомим, розпочалася третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні", – сказав Шмигаль.

Він нагадав, що наразі в Україні діє адаптивний карантин, та підкреслив, що "червоний" рівень і жорсткий локдаун запровадили вже в Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській областях. натомість Вінницька, Закарпатська, Тернопільська та ще низка областей з "помаранчевим" рівнем і там, на його думку, незабаром також може бути локдаун.

"Звичайно, коли більша частина областей будуть у "червоній" зоні, скоріш за все, доведеться звертатися до тієї моделі локлауну, який запроваджувався, який Україна вже проходила. Дуже би не хотілося цього робити", – зауважив прем'єр-міністр та наголосив на важливості свідомого підходу громадян до питання власної безпеки і дотримання протиепідемічних заходів.

Він підкреслив, що вакцинація у світі тільки почалася і може зайняти кілька років, тож, "коронавірус нікуди не подівся".

"Я не дам відповіді, чи буде локдаун в Україні, чи ні, ми постарається максимально управляти адаптивним карантином, але якщо бачитимемо, що медична система перевантажена, коли ми бачимо, що більше 65% ліжок в кожній області і в Україні, зокрема, зайняті і можливості медицини починають бути обмеженими, у нас не буде виходу, ми йтимемо так, як ішли всі європейські країни", – пояснив Шмигаль.

Він додав, що уряд зараз знаходить "формат конструктивної співпраці" з місцевими органами у питаннях протидії епідемії.