НАНУ: Летальність ковіду в реанімаціях становить 76%, у лікарнях – 15%.

Середня госпітальна летальність серед пацієнтів, шпиталізованих із COVID-19, в Україні сягла 15%. При тім рівень загальної летальності продовжує зростати і становить 2,8% серед нових випадків.

Про це йдеться в огляді епідемічної ситуації, підготованому робочою групою з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, при Національній академії наук України.

Станом на 1 березня в Україні офіційно зареєстрували 153 753 госпіталізації – померло 23 518 пацієнтів.

Смертність серед пацієнтів із важкими випадками є набагато вищою. Летальність хворих, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії, – 76% (у реанімаціях – 16 634, померло – 12 623).

Смертність від ковіду в динаміці (середнє за сім діб)

Летальність у хворих, які перебували на апаратах штучної вентиляції легень, – 89% (було на апаратах ШВЛ – 8446, померло – 7479).

Науковці також публікують оцінку асоційованої з СOVID-19 надлишкової смертності, побудовану за регіональними даними Державної служби статистики України, – 40-60 тисяч смертей.

Динаміка смертності у 2015-2020 роках і число підтверджених летальних випадків від ковіду

При тім за підсумками грудня надлишкова смертність перевищила дані офіційної статистики аж у 3,2 раза.

Так, у грудні в Україні зафіксували 5391 летальний випадок від COVID-19, натомість надлишкова смертність – 17 098.