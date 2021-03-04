В Україні зафіксували понад 10 тисяч випадків ковіду вперше з грудня.

Минулої доби в Україні вперше з кінця грудня зафіксували понад 10 тисяч випадків коронавірусної хвороби. Згідно з даними офіційної статистики, 3 березня COVID-19 виявили у 10 057 людей.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

Минулої доби шпиталізували 3271 особу – це другий показник за весь час пандемії (дотеперішній максимум був днем раніше – 3486 пацієнтів).

Учора зареєстрували 194 смертей – півторамісячний максимум.

Найбільшу кількість нових випадків COVID-19 зареєстрували у Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 374 762 особи. Померло – 26 591.

Офіційно в Україні 161 298 активних носіїв COVID-19. Найбільше – в Києві (41 593), в Івано-Франківській (15 543), Чернівецькій (10 123), Вінницькій (10 094) областях.