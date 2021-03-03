Fidesz полишила фракцію Європейської народної партії в Європарламенті.

Партії угорського прем’єра закинули нехтування базовими цінностями ЄНП.

Партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Fidesz вийшла з правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті. Про це в середу, третього березня, повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на твіт заступниці голови урядової угорської партії Каталін Новак (Katalin Novak). Це сталося після того, як ЄНП внесла зміни в свої правила, які відкрили можливість для виключення цілих політичних партій, а не тільки окремих депутатів.

Fidesz налічувала в Європарламенті 12 депутатів. Її вихід з фракції не похитне позицій ЄНП, яка залишатиметься найбільшою партією Європарламенту.

Відомо, що ще 28 лютого Орбан надіслав голові фракції ЄНП Манфреду Веберу (Manfred Weber) листа з попередженням. Угорський прем’єр застерігав, що Fidesz вийде з фракції, якщо та ухвалить зміни до реґламенту, які дозволяють призупиняти членство її депутатів в ЄНП.

Пізніше фракція під час відео-засідання більшістю голосів ухвалила ці зміни. За нововведення було віддано 85 відсотків голосів.

Fidesz і так вважалася головним кандидатом на виключення з фракції. Тож Орбан зробив хід на випередження. У другому ласті до Вебера він назвав нові правила «недемократичними, несправедливими і неприйнятними».

У відповідь на лист угорського прем'єра євродепутатка з Нідерландів Естер де Ланге (Esther de Lange) заявила, що вихід Fidesz був очікуваним, оскільки партія, за її словами, знехтувала базовими цінностями ЄНП.

Партія Віктора Орбана давно перебувала під вогнем критики в Європарламенті. У березні 2019 року ЄНП тимчасово позбавила угорських депутатів членства через рекламну кампанію в Угорщині, спрямовану проти Жан-Клода Юнкера, котрий тоді очолював Єврокомісію, і американського мільярдера-філантропа Джорджа Сороса. Пізніше євродепутати скриткували Fidesz, звинувативши владу Угорщини в зловживанні режимом надзвичайного стану, запровадженим в країні на тлі пандемії коронавіруса.