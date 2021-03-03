Fidesz полишила фракцію Європейської народної партії в Європарламенті.

Партії угорського прем’єра закинули нехтування базовими цінностями ЄНП.

 

 

 

Партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Fidesz  вийшла з правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті. Про це в середу, третього березня, повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на твіт заступниці голови урядової угорської партії Каталін Новак (Katalin Novak). Це сталося після того, як ЄНП внесла зміни в свої правила, які відкрили можливість для виключення цілих політичних партій, а не тільки окремих депутатів.

 

Fidesz налічувала в Європарламенті 12 депутатів. Її вихід з фракції не похитне позицій ЄНП, яка залишатиметься найбільшою партією Європарламенту.

 

Відомо, що ще 28 лютого Орбан надіслав голові фракції ЄНП Манфреду Веберу (Manfred Weber) листа з попередженням. Угорський прем’єр застерігав, що Fidesz  вийде з фракції, якщо та ухвалить зміни до реґламенту, які дозволяють призупиняти членство її депутатів в ЄНП.

 

Пізніше фракція під час відео-засідання більшістю голосів ухвалила ці зміни. За нововведення було віддано 85 відсотків голосів.

 

Fidesz  і так вважалася головним кандидатом на виключення з фракції. Тож Орбан зробив хід на випередження. У другому ласті до Вебера він назвав нові правила «недемократичними, несправедливими і неприйнятними». 

 

У відповідь на лист угорського прем'єра євродепутатка з Нідерландів Естер де Ланге (Esther de Lange) заявила, що вихід Fidesz  був очікуваним, оскільки партія, за її словами, знехтувала базовими цінностями ЄНП.

 

Партія Віктора Орбана давно перебувала під вогнем критики в Європарламенті. У березні 2019 року ЄНП тимчасово позбавила угорських депутатів членства через рекламну кампанію в Угорщині, спрямовану проти Жан-Клода Юнкера, котрий тоді очолював Єврокомісію, і американського мільярдера-філантропа Джорджа Сороса. Пізніше євродепутати скриткували Fidesz, звинувативши владу Угорщини в зловживанні режимом надзвичайного стану, запровадженим в країні на тлі пандемії коронавіруса.

03.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
Походження життя: "проблема курки і яйця"
Для транскрипції генетичної інформації потрібні білки, але синтез білків, зі свого боку, теж залежить від транскрипції. Тож що було спершу – генетична інформація чи білки?
03.03.21 | | Наука
Лесин ювілей у Львівській філармонії
Надія Труш
Львівська національна філармонія свої присвяти Лесі Українці розпочала напередодні офіційного відзначення дати, уведеної цьогоріч до пам’ятного календаря ЮНЕСКО. Ювілейну програму уклали із низки поетичних вечорів і концертів симфонічної та камерної музики.
03.03.21 | | Штука
Герої хаосу: повернення до Едему
Олексій Паляничка
Бажаючи звільнитися від страждань, ми подорожуємо крізь час і простір у пошуках «неверленду», хоча насправді маємо робити свій вибір самі й так само самі маємо нести за нього відповідальність.
02.03.21 | | Штука
Понабирали символів
Юрко ТИМЧУК
Від часів, коли в Дніпрі топили Перуна мало що змінилося. Ми і далі вигадуємо те, в що хочемо вірити, і так само фантазуємо про штуки, від яких Уелс, Лем та Азімов вмерли б ще раз. 
02.03.21 | | Україна
Ще недавно прибульців приймали за факт
Калеб Шарф
Раніше не стояло запитання «чи ми тут одні?». Дебати радше відбувалися довкола того, яке життя в космосі, а не чи воно існує.
01.03.21 | | Наука
Стирання
Анна Домбровська
Меморіальну дошку трьом жінкам, що мешкали на Ринку в Перемишлі, не змогли зняти законним шляхом, тому її знищили. Стираючи з простору українку, стерли разом з нею і польку, і єврейку, а символічно – всю спадщину міста.
01.03.21 | | Галичина
Проблема української латинки
Авенір Коломиєць
В ділянці культурних надбань український правопис є одною з найбільших недосконалостей. Цілий ряд непослідовностей та баласт зайвих особливостей — оце на сьогодні наша правописна система
01.03.21 | | Минуле
Пісня з околиці
Богдан Пастух
Це дуже настроєва поезія, яка кружляє в емоційному шалі людини, що оглядає довкола себе світ, що прагне його зрозуміти через мову, поставити його в своїй мові для себе. 
01.03.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.