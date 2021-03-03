Кравчук трактує заяви бойовиків про посилення обстрілів як вихід Росії з домовленостей.

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук висловив тривогу через заяви бойовиків про посилення обстрілів на Донбасі. На його думку, це свідчить про вихід Росії з домовленостей про "режим тиші".

Про це Кравчук заявив на засіданні ТКГ у середу, повідомляє пресслужба делегації.

"Глава української делегації Л. Кравчук заявив протест проти оприлюдненого Інтернет-ресурсом т. зв. «Народної міліції ДНР» повідомлення про «...отримання дозволу на ведення попереджувального вогню для придушення вогневих точок противника». Позиція глави української делегації: ми розцінюємо дану заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню та загрозу зриву виконання Мінських домовленостей", – зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, контрольовані Росією бойові загони посилили обстріли на Донбасі.

У лютому внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло одинадцятеро українських військовиків.