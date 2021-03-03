У Бродівської синагоги обвалився дах.

У Бродах обвалилася частина даху та колона синагоги, збудованої у XVIII столітті. Для обговорення шляхів порятунку пам’ятки архітектури національного значення проведуть комісійне обстеження.

Фото www.facebook.com/mrbrody.net

Будівля синагоги віддавна перебувала в аварійному стані, а цього тижня впала одна з колон та провалилася частина даху. У департаменті архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА припускають, що руйнування сталося через сильні снігові опади.

Фото www.facebook.com/mrbrody.net



«Ми плануємо виїзд на цей обєкт, аби разом з органами місцевого самоврядування ухвалити рішення щодо подальшої долі синагоги. Залучимо архітекторів, подивимося, у якому вона стані. Зараз головне – подбати, щоб люди не мали туди доступу, аби не було ніяких травматичних випадків», – зазначила директорка департаменту Олена Васько.



За її словами, синагога – давно аварійна, нею не опікувалися, бо не мали коштів. Наразі вона не включена у жодну цьогорічну програму реставрації.

Фото www.facebook.com/mrbrody.net



«На жаль, обласна адміністрація не може підтримувати всі обєкти у належному стані. З держбюджету фактично ніколи памятки національного значення не фінансувалися. А такі обєкти на обласний бюджет дають значне навантаження, тому що вони є дороговартісними: як виготовлення науково-проектної документації, так і самі реставраційні роботи», – зазначила Олена Васько.



Однак, у департаменті кажуть – шукатимуть кошти на розчищення та консервацію синагоги. Також розглядають варіант передачі об’єкту.

«Колись велична будівля тепер перебуває в критичному стані та потребує великих фінансових внесків для того, аби, принаймні, законсервувати пам’ятку. Таких коштів не мало місто Броди і Бродівська міська територіальна громада теж не може дозволити собі такі масштабні інвестиції», – повідомили у Бродівській міській раді.

Керівник волонтерського центру фонду «Хесед-Ар'є» Олександр Назар зазначив, що зараз їхнє товариство планує створити робочу групу і шукати варіанти як вийти із цієї ситуації.



«Насправді наша єврейська громада не така вже велика, там півтори тисячі чоловік залишилося і, звісно, це все складно, але можна, особливо в Бродах. Знаємо там було дійство 2019 року, хоч на синагогу це дуже не вплинуло, але німецькі та австрійські туристи до Бродів мають дуже великі симпатії, коли вони приїжджають до Львова, то на 2-3 день вони відвідують Броди. Там народився Йозеф Рот і це для них місце як паломництво», – розповів Олександр Назар у коментарі «Суспільному».