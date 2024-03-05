У Бродах горіла церква УГКЦ.

Пізно ввечері у понеділок, 4 березня, у Бродах виникла пожежа у храмі УГКЦ. На місці працювали 40 рятувальників, залучали шість спецавтомобілів. Як повідомили у ДСНС Львівщини, вогнем було знищене церковне майно, але саму будівлю вдалося врятувати.

Як вказано у повідомленні ДСНС Львівщини, 4 березня о 22:18 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Броди на вул. Тернопільській. Займання виникло в цегляному храмі релігійної громади УГКЦ парафії Собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі.

Приблизно о 23:00 пожежу вдалося ліквідувати. Пожежники повідомляють, що вогонь знищив і пошкодив церковне майне, але будівлю церкви вдалосґ врятувати. Причина пожежі наразі не відома.