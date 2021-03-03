За добу в Україні вакцинували дві тисячі осіб. Степанов обіцяє п'ятикратно прискоритись.

Упродовж минулої доби в Україні вакцинувалося 1983 людей. Загалом від початку кампанії вакцинації отримали щеплення 6888 людей.

Про це повідомив на брифінґу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

Степанов заявив, що до початку наступного тижня Україна має вийти на 10 тисяч вакцинацій щодобово.

"Ми здійснюємо кампанію вакцинації каскадним шляхом, поступово збільшуємо кількість. Я поставив завдання, щоб наприкінці цього-початку наступного тижня ми вийшли на 10 тисяч вакцинацій за добу. Загалом до кінця 2021 року ми хочемо надати доступ до вакцини для всіх охочих", – сказав Степанов.

Міністр стверджує, що до квітня в Україні можуть вакцинувати вже понад п'ять мільйонів осіб: "Щодо потужностей: за місяць ми можемо виходити на 5-7 млн вакцинацій".