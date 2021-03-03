В Україні шпиталізували рекордне число пацієнтів за добу.

Минулої доби в Україні шпиталізували рекордну кількість пацієнтів із коронавірусною хворобою за весь час епідемії – 3486 осіб. Попередній максимум був іще 16 грудня – тоді до лікарень поклали 3242 осіб.

Про це йдеться у даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

Минулого тижня статистика двічі фіксувала понад три тисячі шпиталізацій – 24 лютого (3049 пацієнтів) і 28 лютого (3218 пацієнтів).

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я за підсумками 3 березня, у шести областях рівень госпіталізацій перевищує індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19. На Івано-Франківщині поріг перевершено понад удвічі – 142,5 госпіталізації на 100 тисяч населення (межа індикатора – 60). У Вінницькій області – 99,9 госпіталізованих на 100 тис. населення, у Чернівецькій – 90,5, у Закарпатській – 90,4, у Житомирській – 77,7, у Миколаївській – 61,8.

Загалом, минулої доби виявили 7235 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше – в Києві (655), а також Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.

Зареєстровано 185 смертей. Загалом за час пандемії померло 26 397.