Ілон Маск планує збудувати нове місто в Техасі.

Туди переберуться центральні офіси його компаній.

Підприємець Ілон Маск, котрий є однією з найбагатших осіб світу, заявив про намір створити в американському штаті Техас нове місто, яке отримало б назву Starbase. Відповідну публікацію він розмістив у вівторок, другого березня, на своїй сторінці в Twitter.

«Створюємо місто Starbase, штат Техас. Звідти на Марс, а звідти – до зірок», – написав Маск. Пізніше підприємець уточнив, що це місто, як очікується, охоплюватиме район села Бока-Чіка в Південному Техасі, де розташований випробувальний полігон компанії SpaceX. Маск розповів, що місто Starbase охоплюватиме «територію набагато більшу», ніж село.

Ініціативу Маска про створення нового населеного пункту підтвердив Едді Тревіно (Eddie Treviño) – суддя округу Кемерон, де розташоване Бока-Чіка. «Кілька днів тому SpaceX офіційно зв'язалася з владою округу Кемерон з приводу зацікавленості Ілона Маска в тому, щоб включити село Бока-Чіка в місто Starbase», – цитує його слова портал Business Insider.

Своєю чергою, сам Едді Тревіно зазначив у інтерв'ю аґенції Bloomberg, що підприємцю і його компанії доведеться подолати «безліч перешкод і труднощів» перш, ніж вони зможуть реалізувати ці плани. «Одного лише твіту для цього недостатньо», – підкреслив він.

Нагадаємо, що ще в грудні минулого року Маск заявив про переїзд його центрального офісу зі штату Каліфорнія до Техасу. Губернатор Техасу Ґреґ Ебботт (Greg Abbott) повідомляв, що обговорював з Маском таку можливість.

Маск прожив у Каліфорнії 20 років. У місті Готорн Неподалік від Лос-Анджелеса розташована штаб-квартира SpaceX. В іншому каліфорнійському місті Пало-Альто розташований головний офіс Tesla.