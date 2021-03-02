Стефанчук заявив про потребу "дерадянізації" українського законодавства.

 

Верховна Рада готується "дерадянізувати" півтора тисячі нормативно-проавових актів, успадкованих іще від СРСР.

 

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на форумі, присвяченому судовій реформі, передає УНІАН.

 

 

Зі слів Стефанчука, сьогодні в Україні діє понад мільйон нормативно-правових актів. Це документи різної юридичної ваги та значення. Часто вони суперечать один одному або дублюють один в один.

 

"Це дає можливість судам застосовувати різні положення цих актів. Тому зводити проблему якості правосуддя лише до судів було б несправедливо. Важливим завданням сьогоднішнього парламенту та уряду є підвищення якості та ефективності законодавства", – сказав Стефанчук.

 

Він додав, що іншим завданням законодавців є позбавити країну від так званого нормативного сміття. Йдеться про акти СРСР і УРСР, які донині застосовуються в Україні.

 

"До Верховної Ради вже внесено законопроект про дерадянізацію законодавства, щоб вичистити близько 1500 нормативно-правових актів і зобов'язати уряд зробити те ж саме на своєму рівні. Уряду потрібно ліквідувати від 7 до 15 тис. нормативно-правових актів", – зазначив заступник голови ВР.

 

Третій блок завдань для парламенту – розібратися із зарегульованістю законодавства. Перехід з планової на ринкову економіку "не був супроводжений так званою законодавчою гільйотиною, коли мали бути ліквідовані різноманітні непотрібні дозволи".

 

Стефанчук зазначив, що в Україні за 30 років незалежності не з'явився законодавчий акт, який регулював би правотворчу діяльність. Проте вже є законопроект про засади правотворчої діяльності, і найближчим часом його подадуть до парламенту.

 

Крім того, заступник голови розповів, що робочі групи вже напрацювали зміни до цивільного та кримінального законодавства.

 

"Цивільне законодавство потрібно максимально дерадянізувати, особливо що стосується управління державним майном. Я переконаний, що разом з вами ми отримаємо Цивільний кодекс найкращої якості, тому що це стосується кожного. І цим кодексом користуватиметься кожен, навіть якщо він про це не знає", – підсумував Стефанчук

 

02.03.2021

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