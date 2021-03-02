На Тернопільщині начальника районної ДПІ викрили на хабарі в 1 мільйон гривень.

 

На Тернопільщині правоохоронці викрили начальника однієї з районних державних податкових інспекцій та його посередника на вимаганні та одержанні хабара розміром 1 мільйон гривень, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

 

Фото www.facebook.com/Тернопільська-обласна-прокуратура

 

«За даними слідства, посадовець ДПІ вимагав у місцевого підприємця 1 млн грн неправомірної вигоди. За цю суму він обіцяв зменшити розміри штрафних санкцій за порушення податкового законодавства та не скеровувати результати перевірок в управління фіскальної служби для реєстрації кримінального провадження», - йдеться в повідомленні.

 

За інформацією слідчих Державного бюро розслідувань, 23 лютого 2021 року податківець вимагав у громадянки 1 мільйон гривень. За ці гроші він обіцяв посприяти у зменшенні штрафів та, як наслідок, невідкритті кримінального провадження за результатами податкової перевірки компанії. Увечері 26 лютого під час передачі хабаря затрмали посередника.

 

Посадовця податкової підозрюють в порушенні ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України: одержання службовою особою, неправомірної вигоди в особливо великих розмірах для себе за не вчинення нею в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

 

Фото www.facebook.com/Тернопільська-обласна-прокуратура

 

Підозрюваний переховується, правоохоронці встановлюють його місце перебування. До суду подали клопотання для отримання дозволу на затримання податківця та доставлення його в суд для розгляду питання про арешт.

 

Якщо його провину доведуть, податківцю загрожує позбавлення волі від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати посади до 3 років, з конфіскацією майна.

 

02.03.2021

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