В Україні виявили 5336 випадків ковіду за добу.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5336 нових випадків коронавірусної хвороби. Державні служби зареєстрували 162 смертей. Водночас одужало 5194 людей.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

 

 

Минулої доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в Києві (463).

 

Згідно з даними офіційної статистики, загалом за час пандемії захворіло 1 357 470 людей, одужало – 1 176 918 осіб. Померло – 26 212.

 

02.03.2021

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