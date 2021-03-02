В Україні виявили 5336 випадків ковіду за добу.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5336 нових випадків коронавірусної хвороби. Державні служби зареєстрували 162 смертей. Водночас одужало 5194 людей.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.
Минулої доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в Києві (463).
Згідно з даними офіційної статистики, загалом за час пандемії захворіло 1 357 470 людей, одужало – 1 176 918 осіб. Померло – 26 212.
02.03.2021