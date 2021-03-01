Степанов вакцинувався від COVID-19 у прямому етері.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно зробив щеплення проти коронавірусу. Вакцину йому вкололи в Олександрівській клінічній лікарні Києва.

Відео процедури опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Відповідаючи на питання про самопочуття після отримання вакцини, Степанов сказав: "По-моєму, краще, ніж до вакцинації".

Перед тим, як зробити щеплення, міністрові поміряли температуру та тиск.

"Вакцинація – це захист від смертельної хвороби. Той, хто зробив щеплення, захищений від важкого перебігу хвороби та можливих ускладнень, до яких вона може призвести. Сьогодні я власним прикладом довів, що вакцина, яку отримала Україна, абсолютно безпечна та ефективна”, – сказав Максим Степанов.

Міністр додав, що хоче "розвіяти страхи, які виникають навколо цього процесу”.

Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. На першому етапі вакцинуються медики та бійці ЗСУ у зоні Операції об’єднаних сил.

Україна отримала 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca (CoviShield). Станом на ранок 1 березня щеплення отримали 3 тисячі осіб.