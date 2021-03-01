В Україні вакцинували 3 тисячі людей; щодесяту дозу утилізовують.

В Україні від COVID-19 вакцинувалися вже понад 3 тисячі осіб.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер під час прес-брифінгу в Києві у понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"За останній час в Україні провакцинували понад 3 тисячі осіб. Вакцинація відбувається в каскадний спосіб, тобто в найближчій перспективі слід чекати, що кількість провакцинованих значно зростатиме", – сказав він.

При цім Кучер закликав українців не вірити фейкам про вакцинацію й отримувати інформацію з надійних джерел, зокрема від МОЗ.

Згідно з даними на сайті vaccination.covid19.gov.ua, наразі в Україні вакцинували 3141 людину.

При тім, як заявляють інфекціоністи, в перші дні вакцинації щодесяту дозу довелося утилізувати через особливі правила пакування препарату (у кожній ампулі по 10 доз).

"Розкривається ампула та проколюється голкою. З цього моменту зберігання флакона повинно бути не більш як 6 годин. У перший день у нас вакцинували 54 людини, 6 доз утилізували", – сказала лікарка-інфекціоністка з Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко в коментарі телеканалу "Дім".

Очільник Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій повідомив, що Міністерство охорони здоров'я розробляє інструкції, аби невикористані дози могли щепити звичайним пацієнтам, передовсім із груп ризику. Наразі ж вакцинують лише медиків і військовиків у зоні проведення ООС.

"Ми зараз пропишемо такі алгоритми для мобільних бригад, що якщо у вас є декілька охочих, і у вас залишилися, наприклад, три дози, то ми визначаємо пріоритетність, хто може отримати вакцину: спочатку це будуть старші за 80 років. Якщо таких пацієнтів декілька – першим буде той, хто має супутні хвороби", – сказав Лапій.