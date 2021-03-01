Офіційно: 26 тисяч українців померло від коронавірусу.

 

Згідно з даними офіційної статистики, кількість померлих від коронавірусу в Україні перетнула 26-тисячний поріг – внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померло 26 050 українців.

 

Про це свідчать дані, оприлюднені в понеділок у системі моніторингу поширення епідемії на інтернет-сторінці РНБО.

 

 

Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 68 смертей.

 

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в Києві (2662), а також у Львівській (2279), Дніпропетровській (1987), Харківській (1590) областях.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4285 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас одужало 1701 людей.

 

01.03.2021

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