Офіційно: 26 тисяч українців померло від коронавірусу.

Згідно з даними офіційної статистики, кількість померлих від коронавірусу в Україні перетнула 26-тисячний поріг – внаслідок ускладнень, спричинених COVID-19, померло 26 050 українців.
Про це свідчать дані, оприлюднені в понеділок у системі моніторингу поширення епідемії на інтернет-сторінці РНБО.
Упродовж минулої доби в Україні зареєстрували 68 смертей.
Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в Києві (2662), а також у Львівській (2279), Дніпропетровській (1987), Харківській (1590) областях.
Упродовж минулої доби в Україні виявили 4285 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас одужало 1701 людей.
01.03.2021