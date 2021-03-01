Офіційно: 26 тисяч українців померло від коронавірусу.

Леся Українка в родинному колі

Ізидора КОСАЧ-БОРИСОВА

Коли Леся після операції в Берліні могла вільно ходити, без палички, я, 11-річна дівчинка, мріяла про те, як би можна було спинити час, щоби все було так, як зараз, і ніколи-ніколи не мінялося