Галицькі хроніки COVID-19: 28 лютого.

 

Станом на 09:00 28 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 185 450 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1351 новий випадок: 734 – на Івано-Франківщині (проведено 1696 ПЛР-тестів), 399 – на Львівщині (проведено 665 ПЛР-тестів) та 218 – на Тернопіллі (проведено 1157 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано 23 летальні випадки: семеро людей померло на Львівщині, п'ятеро – на Тернопільщині та 11 – в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,19%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 лютого (09:00): 42 099 випадків, 218 нових

 

м. Тернопіль – 25 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 8 осіб

Бучацький район – 20 осіб

Гусятинський район – 16 осіб

Заліщицький район – 20 осіб

Збаразький район – 18 осіб

Зборівський район – 7 осіб

Козівський район – 1 особа

Кременецький район – 17 осіб

Лановецький район – 2 особи

Монастириський  район – 19 осіб

Підволочиський район – 6 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 8 осіб

Чортківський район – 33 особи

Шумський район – 4 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 лютого (09:00): 78 918 випадків, 399 нових

 

м. Львів – 210 осіб

Городоцький район – 21 особа

Дрогобицький район – 42 особи

Жидачівський район – 14 осіб

Жовківський район – 10 осіб

Миколаївський район – 6 осіб

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 11 осіб

Пустомитівський район – 61 особа

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 5 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 3 особи

Стрийський район – 10 осіб

Яворівський район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

 

28 лютого (09:00): 64 433 випадки, 734 нових

 

м. Івано-Франківськ – 110 осіб

Тисменицький район – 122 особи

Надвірнянський район – 134 особи

Снятинський район – 5 осіб

Косівський район – 44 особи

Калуський район – 25 осіб

Долинський район – 52 особи

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 26 осіб

Коломийський район – 96 осіб

Рожнятівський район – 19 осіб

Богородчанський район – 80 осіб

Городенківський район – 1 особа

Верховинський район – 14 осіб

Рогатинський район – 5 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

28.02.2021

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