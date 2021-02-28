Галицькі хроніки COVID-19: 28 лютого.

Станом на 09:00 28 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 185 450 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1351 новий випадок: 734 – на Івано-Франківщині (проведено 1696 ПЛР-тестів), 399 – на Львівщині (проведено 665 ПЛР-тестів) та 218 – на Тернопіллі (проведено 1157 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 23 летальні випадки: семеро людей померло на Львівщині, п'ятеро – на Тернопільщині та 11 – в Івано-Франківській області. Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,19%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 лютого (09:00): 42 099 випадків, 218 нових
м. Тернопіль – 25 осіб
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 8 осіб
Бучацький район – 20 осіб
Гусятинський район – 16 осіб
Заліщицький район – 20 осіб
Збаразький район – 18 осіб
Зборівський район – 7 осіб
Козівський район – 1 особа
Кременецький район – 17 осіб
Лановецький район – 2 особи
Монастириський район – 19 осіб
Підволочиський район – 6 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 8 осіб
Чортківський район – 33 особи
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 лютого (09:00): 78 918 випадків, 399 нових
м. Львів – 210 осіб
Городоцький район – 21 особа
Дрогобицький район – 42 особи
Жидачівський район – 14 осіб
Жовківський район – 10 осіб
Миколаївський район – 6 осіб
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 11 осіб
Пустомитівський район – 61 особа
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 5 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 3 особи
Стрийський район – 10 осіб
Яворівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 лютого (09:00): 64 433 випадки, 734 нових
м. Івано-Франківськ – 110 осіб
Тисменицький район – 122 особи
Надвірнянський район – 134 особи
Снятинський район – 5 осіб
Косівський район – 44 особи
Калуський район – 25 осіб
Долинський район – 52 особи
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 26 осіб
Коломийський район – 96 осіб
Рожнятівський район – 19 осіб
Богородчанський район – 80 осіб
Городенківський район – 1 особа
Верховинський район – 14 осіб
Рогатинський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.28.02.2021