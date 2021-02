Влада США схвалила вакцину від коронавірусу компанії Johnson & Johnson.

Вона потребує лише одноразового заштрику і менш суворих умов зберігання.

Управління зі санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і лікарських препаратів (The U.S. Food and Drug Administration – FDA) Сполучених Штатів зареєструвало для застосування вакцину від коронавірусу виробництва компанії Johnson & Johnson. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Зазначають, що препарат можна використовувати в країні для пацієнтів у віці від 18 років. Таким чином, вакцина розроблена компанією Johnson & Johnson стала третьою дозволеної до застосування в США вакциною від коронавірусу, після Moderna і BioNTech/Pfizer.

На відміну від дводозових вакцин, розроблених компаніями Pfizer і Moderna, вакцина Johnson & Johnson потребує лише одноразового заштрику. Окрім того, перевагою нової вакцини є те, що її можна зберігати в звичайному холодильнику, отже, процес її поширення значно спрощується.

Щоправда, нова вакцина за рівнем ефективності поступається своїм попередницям. Тести, в яких взяли участь 44 тисячі осіб, засвідчили, що ефективність вакцини Johnson & Johnson становить 66%. У вакцин Pfizer і Moderna цей показник становить приблизно 95%. Однак експерти закликають не надавати цьому дуже великої уваги, оскільки тести Pfizer і Moderna були проведені до появи бразильського, південноафриканського і британського штамів коронавірусу, а тести Johnson & Johnson – тоді, коли ці штами набули широкого поширення.

Після отримання дозволу компанія Johnson & Johnson повідомила, що готова негайно розпочати поставки вакцини на її застосування і що здатна надати 20 мільйонів доз до кінця березня. Очікують, що поставки до місць вакцинації розпочнуться вже в неділю або понеділок.

Президент США Джо Байден привітав появу нової вакцини, але застерігав американців не святкувати занадто рано, оскільки ситуація все ще може погіршитися. «Ми бачимо, світло в кінці тунелю є, але ми не можемо зараз послаблювати захисні заходи, наперед тішачись, що перемога неминуча», – зазначив він. Байден закликав людей продовжувати ретельно мити руки, носити маски та підтримувати соціальну дистанцію.

Попередній договір про постачання вакцини з компанією Johnson & Johnson уклала і Європейська Унія. Очікується, що ЄУ зареєструє цю вакцину в середині березня, а випускати її буде дочірна компанія Johnson & Johnson в Бельгії – Janssen.