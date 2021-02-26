Кулеба заявив французькому міністрові про потребу зустрічі з Путіном.

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що для прогресу в досягненні миру на Донбасі потрібен новий саміт лідерів "Нормандської четвірки".

 

Таку позицію він висловив під час спільного з французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном брифінгу в Парижі, повідомляє аґенція "Укрінформ".

 

 

Кулеба зазначив, що найкращою ілюстрацією стану виконання рішення "нормандського" саміту 2019 року є відкриття пунктів пропуску у Щасті та Золотому.

 

"Україна зробила все і відкрила ці пункти пропуску, але вони все ще залишаються закритими з іншого боку. Ми переконані, що для того, щоб зрушити справу з місця, потрібен саміт "Нормандської четвірки", тому що, попри всі докладені зусилля на інших рівнях, ми розуміємо, що для наступного кроку вперед потрібне рішення, якого треба досягати за столом з Владіміром Путіним", – сказав голова МЗС України.

 

Під час зустрічі йшлося про участь Франції в саміті "Кримської платформи".

 

"Я вдячний, що Франція вітає ініціативу "Кримської платформи", підтверджує готовність взяти участь у її інавгураційному саміті, а безпосередньо формат участі буде визначений з огляду на ситуацію з пандемією COVID-19 на дату його проведення", – сказав Кулеба.

 

Міністр розповів, що він поінформував французького колегу про "Кримську платформу" і переказав запрошення для президента Франції Еммануеля Макрона.

 

Очільник українського МЗС розраховує, що Франція відіграє важливу роль у захисті міжнародного права, прав людини і деокупації Криму.

 

Кулеба подякував французьким партнерам за "послідовну і принципову" підтримку територіальної цілісності України та її зусилля в межах нормандського формату.

 

26.02.2021

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