Роковини окупації Криму: Зеленський сказав Росії не ображатися на ненависть.

 

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Украна ніколи не зречеться Криму і ніколи не пробачить агресорові захоплення півострова.

 

Про це Зеленський сказав у своєму зверненні з оказії сьомої річниці початку агресії з боку Росії. 26 лютого в українському Сімферополі відбувся велелюдний мітинг на підтримку територіальної цілісності України, у якому взяли участь десятки тисяч кримчан. А вночі російські банди захопили урядові будівлі Криму.

 

 

"Ми ніколи не забудемо події семирічної давнини. Крим був серцем України. Сонячним, добрим, світлим. Сім років тому у нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив, і ніколи не забудемо, хто дозволив це зробити", – сказав Зеленський.

 

Президент сказав, що українці люті через окупацію Криму. "Дехто переконував, що вирвав наше серце законно та ввічливо. А тепер, стискаючи його в руках, щиро дивується, чому Україна ображена, чому не хоче мати добрих відносин, чому стільки ненависті, чому Україна не може цього забути й пробачити", – сказав Зеленський.

 

Володимир Зеленський засудив активну мілітаризацію регіонів, постійні порушення прав українців та кримських татар. Переслідується свобода слова, мислення, релігії.

 

Президент покладає великі сподівання на свою ініціативу – "Кримську платформу".

 

Зеленський повідомив про підписання указу про організацію "Кримської платформи" та розвиток і підтримку кримськотатарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму.

 

"Ми збережемо пам'ять про всіх, хто не побоявся 26 лютого 2014 року сказати: «Крим – це Україна». І зробимо все, аби ця теза більше ніколи й ні в кого не викликала сумніву", – резюмував Зеленський.

 

26.02.2021

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