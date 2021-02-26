У Львові замайоріли прапори кримських татар.

У Львові сьогодні, 26 лютого, на площі Ринок перед входом до міської ради підняли прапор кримських татар. Ще один кримотатарський прапор замайорів перед входом до будівлі Львівської ОДА. Так у місті згадують про 7 річницю від проведення мітингу кримських татар та українців у місті Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України.

Фото https://loda.gov.ua

26 лютого відзначають День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Відповідний указ президент підписав торік, 26 лютого 2020 року.

«Згадуємо драматичні події, які відбулися 7 років тому. Тоді пройшов масовий мітинг, організований Меджлісом кримськотатарського народу проти намірів відірвати Крим від України. Думаємо сьогодні про десятки тисяч мешканців півострова, які змушені були покинути свої домівки. Про дітей політв’язнів, що залишилися без батьків Про політв’язнів Криму у російських в’язницях. Їх біль – це наш спільний біль», – зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За словами очільника області, понад дві з половиною тисячі татар знайшли свої домівки на Львівщині.

«Крим – це Україна! Ми повернемось туди! Слава Україні!» – додав Максим Козицький.

Фото https://loda.gov.ua

У холі Львівської ОДА презентували виставку «Заручники окупації». Фотовиставка розповідає про історії 20 кримськотатарських родин: 10 – внутрішньо переміщених, 10 – проживаючих у тимчасово окупованому Криму, про порушення прав людини в окупованому Криму. Хтось із них лишився на півострові, хтось переїхав на материк. На виставці відвідувачі зможуть дізнатися історії цих людей. Знимки для фотоальбому зробили відомі кримські фотохудожниці Леньяра Абібулаєва та Ельвіра Сагірман.

Фото https://loda.gov.ua

Нагадаємо, 26 лютого 2014 року у Сімферополі відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму, на яку виносилося питання про вихід Криму зі складу України. Учасниками мітингу, а їх було близько 10 тисяч, були представники кримськотатарської громади, українські активісти та всі небайдужі.