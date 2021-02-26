Ляшко: Від вакцинованих надійшло сім повідомлень про ускладнення: несерйозні.

 

В Україні реєструють повідомлення про несприятливі події після імунізації від COVID-19. Перші скарги – несерйозні.

 

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санлікар Віктор Ляшко під час прес-брифінгу в Києві у п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

 

 

"25 лютого надійшли перші повідомлення про несприятливі події після імунізації. Таких повідомлень надійшло сім, усі вони несерйозні – одне з Чернігівської та шість із Черкаської області", – сказав він.

 

З його слів, такі повідомлення надходять через електронну систему до державного експертного центру, кожне аналізують.

 

Наразі, за дві доби, в Україні вакцинували 1338 осіб. Зокрема, минулої доби виконали 1179 вакцинацій. "Найбільше щеплень за попередню добу зроблено в Черкаській і Тернопільській областях, а також у Києві – по 90 щеплень за добу", – уточнив Ляшко.

 

 

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